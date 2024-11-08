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Шишкарев: «Едва коснулись инцидента в вагоне-ресторане, Василенко сказал: «Я не пью»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере новороссийской команды Олеге Василенко.

— Третий месяц «Черноморец» возглавляет Олег Василенко. Наверняка многие отговаривали вас от этой кандидатуры?

— Да. Но советчиков я не слушал. В совокупности перед подписанием контракта проговорил с Василенко часов пять. И в окружении менеджеров, и тет-а-тет. Хотел прочувствовать его характер, разобраться, что он за человек. Нравственный или нет. Произнес: «Олег Петрович, сейчас озвучу вам свои жизненные принципы. А вы потом напишите мне СМС, как все это поняли».

— Занятный подход.

— Я откровенно рассказал ему, чем живу. Что такое совесть, справедливость, подлость. Как добиваемся результата, какие методы для меня неприемлемы.

— Ответ вас удовлетворил?

— Более чем. Не скажу, что я очарован тренером. Слишком громкая формулировка. Но мне нравится, что с первого дня мы говорим на одном языке. А знаете, что еще в нем подкупает?

— Что?

— Едва коснулись инцидента в вагоне-ресторане, Олег Петрович сказал: «Я не пью». Тут же поведал историю, как в одном из его прежних клубов легионер купил в аэропорту банку пива. Василенко увидел — и в следующем матче оставил парня в запасе. Тот начал возмущаться: «Коуч, я профессионал, я могу...» Василенко оборвал на полуслове: «Нет, в моей команде не можешь!»

— Суров.

— Ну и правильно. Мне такая позиция по душе. Народ-то у нас разболтанный. Надо построже. Это и к гандболу относится. Там тоже бывали случаи, когда игроков, нарушающих режим, приходилось за ухо брать.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Олег Василенко
Сергей Шишкарев
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«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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