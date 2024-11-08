Шишкарев: «Едва коснулись инцидента в вагоне-ресторане, Василенко сказал: «Я не пью»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере новороссийской команды Олеге Василенко.

— Третий месяц «Черноморец» возглавляет Олег Василенко. Наверняка многие отговаривали вас от этой кандидатуры?

— Да. Но советчиков я не слушал. В совокупности перед подписанием контракта проговорил с Василенко часов пять. И в окружении менеджеров, и тет-а-тет. Хотел прочувствовать его характер, разобраться, что он за человек. Нравственный или нет. Произнес: «Олег Петрович, сейчас озвучу вам свои жизненные принципы. А вы потом напишите мне СМС, как все это поняли».

— Занятный подход.

— Я откровенно рассказал ему, чем живу. Что такое совесть, справедливость, подлость. Как добиваемся результата, какие методы для меня неприемлемы.

— Ответ вас удовлетворил?

— Более чем. Не скажу, что я очарован тренером. Слишком громкая формулировка. Но мне нравится, что с первого дня мы говорим на одном языке. А знаете, что еще в нем подкупает?

— Что?

— Едва коснулись инцидента в вагоне-ресторане, Олег Петрович сказал: «Я не пью». Тут же поведал историю, как в одном из его прежних клубов легионер купил в аэропорту банку пива. Василенко увидел — и в следующем матче оставил парня в запасе. Тот начал возмущаться: «Коуч, я профессионал, я могу...» Василенко оборвал на полуслове: «Нет, в моей команде не можешь!»

— Суров.

— Ну и правильно. Мне такая позиция по душе. Народ-то у нас разболтанный. Надо построже. Это и к гандболу относится. Там тоже бывали случаи, когда игроков, нарушающих режим, приходилось за ухо брать.