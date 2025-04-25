Шишкарев отреагировал на слухи о недопуске «Черноморца» в РПЛ из-за стадиона

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев прокомментировал новость о том, что клуб может быть недопущен в РПЛ из-за стадиона.

«Действительно, это так. Играть на «Центральном» можно будет только после приведения в соответствие с правилами и требованиями футбольных властей. Прежде всего, системы СКУД, освещения и обеспечения работы телевизионного вещания и комфорта представителей СМИ. Чем, собственно, наша команда сейчас день и ночь занимается.

Однако преждевременно утверждать про отсутствие вариантов или договоренностей с другими стадионами региона. Тем более заявлять, будто мечта команды и болельщиков о выходе в топ-дивизион «накрывается медным тазом».

Впечатление, словно нас сознательно пытаются выбить из равновесия и раздуть скандал.

На сегодня альтернативы две — арена «Краснодар» в одноименном городе и сочинский «Фишт». Я веду конструктивный диалог с краевыми властями и руководством клубов, представляющих Кубань в РПЛ. Не сомневаюсь, проблема будет решена. Все останутся довольны», — написал Шишкарев в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг появилась информация, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске.

После 29 туров в первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице с 51 очком.