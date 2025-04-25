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Сегодня, 13:06

Шишкарев отреагировал на слухи о недопуске «Черноморца» в РПЛ из-за стадиона

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев прокомментировал новость о том, что клуб может быть недопущен в РПЛ из-за стадиона.

«Действительно, это так. Играть на «Центральном» можно будет только после приведения в соответствие с правилами и требованиями футбольных властей. Прежде всего, системы СКУД, освещения и обеспечения работы телевизионного вещания и комфорта представителей СМИ. Чем, собственно, наша команда сейчас день и ночь занимается.

Однако преждевременно утверждать про отсутствие вариантов или договоренностей с другими стадионами региона. Тем более заявлять, будто мечта команды и болельщиков о выходе в топ-дивизион «накрывается медным тазом».

Впечатление, словно нас сознательно пытаются выбить из равновесия и раздуть скандал.
На сегодня альтернативы две — арена «Краснодар» в одноименном городе и сочинский «Фишт». Я веду конструктивный диалог с краевыми властями и руководством клубов, представляющих Кубань в РПЛ. Не сомневаюсь, проблема будет решена. Все останутся довольны», — написал Шишкарев в своем телеграм-канале.

&laquo;Черноморец&raquo; могут не&nbsp;пустить в&nbsp;РПЛ из-за стадиона.«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона: «Краснодар» и «Сочи» отказываются предоставлять ему свои

Ранее в четверг появилась информация, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске.

После 29 туров в первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице с 51 очком.

Источник: Телеграм-канал Сергея Шишкарева
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Шишкарев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.04 14:00
Урал – Балтика
 - : -
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
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Сокол

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