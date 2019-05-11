"Шинник" вывел "Сочи" и "Тамбов" в премьер-лигу

"Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу. Таким образом, "Сочи" и "Тамбов" независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в классе.

Оба клуба сыграют в высшем дивизионе впервые в своей истории, правда если команды из Тамбова никогда так высоко не забирались, то Сочи был с 1993 по 1999 годы был представлен в элите российского футбола "Жемчужиной". (Кирилл Бурдаков)

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36-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Томь" (Томск) - 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 6.

"Шинник": Яшин, Покидышев, Первушин (Иванов, 62), Цховребов, Самойлов (Шайморданов, 36), Алейников, Кожемякин, Камилов (Дроздов, 86), Деобальд (Гелоян, 70), Самодин, Низамутдинов.

"Томь": Смирнов, Бугаев, Каккоев, Мануйлов, Пенчиков, Сасин (Крапухин, 74), Ставпец (Кудряшов, 90), Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 62), Гасилин (Макурин, 82).

Предупреждения: Первушин, 47. Мануйлов, 60. Крапухин, 82. Самодин, 84. Калинский, 90+4.

Судья: Сафьян (Москва).

11 мая. Ярославль. Стадион "Шинник".

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