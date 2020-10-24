«Шинник» уступил «Текстильщику», «Енисей» обыграл «Оренбург»
«Шинник» проиграл «Текстильщику» в домашнем матче 17-го тура Олимп-ФНЛ — 0:3.
В параллельной встрече «Енисей» на выезде победил идущий на 2-м месте в турнирной таблице первенства «Оренбург».
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:3 (0:0)
Голы: Аппаев, 64 (0:1). Горюшкин, 87 (0:2). Горюшкин, 90+1 (0:3).
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Кутин (Тананеев, 46. Пухов, 73), Покидышев, Стешин, Щадин, Игнатович (Мацхарашвили, 42), Маляров, Зинков, Олейников (Самойлов, 66), Низамутдинов, Гонгапшев (Самодин, 42).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Обивалин, Морозов, Горюшкин (Агеев, 90+2), Сидоров (Мосейчук, 89), Батов (Маричев, 80), Мухаметзянов, Романенко (Макушкин, 77), Аппаев, Бачинский (Мнацаканян, 62).
Предупреждения: Аппаев, 7. Покидышев, 8. Игнатович, 30.
Удаление: Покидышев, 81.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
24 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Оренбург» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (0:2)
Голы: Кичин, 11 — с пенальти (0:1). Сиваков, 27 — в свои ворота (0:2). Зотов, 79 (0:3). Фамейе, 83 (1:3).
Нереализованный пенальти: Миронов, 41 (мимо)
«Оренбург»: Климович, Малых, Гойкович, Сиваков, Капленко (Болотов, 86), Палиенко (Ткачук, 63), Скворцов (Воробьев, 67), Миронов (Юсупов, 71), Аюпов, Фамейе (Бидловский, 85), А.В.Козлов.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Цховребов, Кичин, Рукас, Ломакин (Сухомлинов, 45+1), Песиков (Раздорских, 56), Глушков (Абрамов, 88), Зотов (Самойлов, 90+3), Ланин, Саная (Лескано, 90+1).
Предупреждения: Фамейе, 34. Кичин, 34. Малых, 36. Капленко, 38. Аюпов, 42. Гойкович, 58. Раздорских, 67. Саная, 90.
Удаление: Кичин, 43.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
24 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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