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«Шинник» уступил «Текстильщику», «Енисей» обыграл «Оренбург»

16:05
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«Шинник» проиграл «Текстильщику» в домашнем матче 17-го тура Олимп-ФНЛ — 0:3.

В параллельной встрече «Енисей» на выезде победил идущий на 2-м месте в турнирной таблице первенства «Оренбург».

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:3 (0:0)

Голы: Аппаев, 64 (0:1). Горюшкин, 87 (0:2). Горюшкин, 90+1 (0:3).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Кутин (Тананеев, 46. Пухов, 73), Покидышев, Стешин, Щадин, Игнатович (Мацхарашвили, 42), Маляров, Зинков, Олейников (Самойлов, 66), Низамутдинов, Гонгапшев (Самодин, 42).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Обивалин, Морозов, Горюшкин (Агеев, 90+2), Сидоров (Мосейчук, 89), Батов (Маричев, 80), Мухаметзянов, Романенко (Макушкин, 77), Аппаев, Бачинский (Мнацаканян, 62).

Предупреждения: Аппаев, 7. Покидышев, 8. Игнатович, 30.

Удаление: Покидышев, 81.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

24 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Оренбург» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (0:2)

Голы: Кичин, 11 — с пенальти (0:1). Сиваков, 27 — в свои ворота (0:2). Зотов, 79 (0:3). Фамейе, 83 (1:3).

Нереализованный пенальти: Миронов, 41 (мимо)

«Оренбург»: Климович, Малых, Гойкович, Сиваков, Капленко (Болотов, 86), Палиенко (Ткачук, 63), Скворцов (Воробьев, 67), Миронов (Юсупов, 71), Аюпов, Фамейе (Бидловский, 85), А.В.Козлов.

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Цховребов, Кичин, Рукас, Ломакин (Сухомлинов, 45+1), Песиков (Раздорских, 56), Глушков (Абрамов, 88), Зотов (Самойлов, 90+3), Ланин, Саная (Лескано, 90+1).

Предупреждения: Фамейе, 34. Кичин, 34. Малых, 36. Капленко, 38. Аюпов, 42. Гойкович, 58. Раздорских, 67. Саная, 90.

Удаление: Кичин, 43.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

24 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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