«Шинник» — «Уфа»: видеообзор матча первой лиги

«Шинник» дома обыграл «Уфу» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

«Шинник» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 16-й строчке.