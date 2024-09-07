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«Шинник» обыграл «Уфу», Жамалетдинов забил с центра поля

Руслан Минаев
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«Шинник» дома обыграл «Уфу» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 15-й минуте отметился Захар Федоров, на 84-й минуте Тимур Жамалетдинов забил с центра поля.

«Шинник» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 16-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
07 сент, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:0
Уфа

Первая лига
ФК Уфа
ФК Шинник
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 Урал 9 5 3 1 15-7 18
2
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
7
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
13
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
14
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
15
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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