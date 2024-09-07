«Шинник» обыграл «Уфу», Жамалетдинов забил с центра поля

«Шинник» дома обыграл «Уфу» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 15-й минуте отметился Захар Федоров, на 84-й минуте Тимур Жамалетдинов забил с центра поля.

«Шинник» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 16-й строчке.