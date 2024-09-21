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Сегодня, 13:45

«Шинник» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» примет «Торпедо» в матче 11-го тура первой лиги в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Шинник» — «Торпедо» можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также встречу покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии платной подписки).

Ключевые события игры «Шинник» — «Торпедо» можете изучать в нашем матч-центре.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Торпедо

После 10 туров «Шинник» с 10 очками занимает 15-е место, у «Торпедо» — 20 очков и 2-я строчка в турнирной таблице.

ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
7
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
8
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
9
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
10
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 0 : 1
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 1 : 2
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 2 : 2
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 1 : 2
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
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