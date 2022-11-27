«Шинник» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Читать «СЭ» в

«Шинник» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Шинник» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Динамо» идет на 11-й строчке (26 очков).