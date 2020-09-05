«Шинник» сыграл вничью с «Чайкой» и остался в зоне вылета

«Чайка» и «Шинник» сыграли вничью в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Ярославцы после 7 матчей набрали 5 очков и идут в зоне вылета на 18-м месте. «Чайка» занимает 12-ю строчку.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

7-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Кутин, Евсеев (Стрелов, 46), Тананеев, Стешин, Самсонов (Пухов, 63), Мацхарашвили (Олейников, 46), Носов (Самойлов, 76), Низамутдинов (Голуб, 60), Самодин.

«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Хозин, Дегтярев (Палиенко, 59), Кулик, Леонтьев, Алейников, Глушков (Володкин, 73), Карташов (Хохлачев, 68), Белоус.

Предупреждения: Хозин, 37. Покидышев, 78. Алейников, 83.

Удаление: Хозин, 87.

Судья: Сафьян (Москва).

5 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».