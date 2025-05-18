«Сокол» разгромил «Шинник»

«Сокол» в гостях обыграл «Шинник» в матче 33-го тура ФНЛ — 4:0.

В составе гостей голы забили Батраз Гурциев (дубль), Роман Ермолин и Владислав Шпитальный.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 29 очков, «Шинник» располагается на 14-й строчке с 35 баллами.