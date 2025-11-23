«Шинник» и «Сокол» встретятся в матче 20-го тура первой лиги

«Шинник» и «Сокол» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Шинник» — «Сокол» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

23 ноября, 17:00. Шинник (Ярославль)

«Шинник» — «Сокол»: прямая трансляция матча 20-го тура первой лиги (видео онлайн)

В прямом эфире встречу ярославцев и саратовцев покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 19 турах первой лиги «Шинник» набрал 25 очков, «Сокол» — 15. В 19-м туре ярославцы победили «Чайку» со счетом 4:1, а саратовцы проиграли «Факелу» со счетом 0:1.