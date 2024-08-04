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Сегодня, 19:25

«Сочи» на выезде обыграл «Шинник» и одержал первую победу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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«Сочи» в матче 4-го тура первой лиги на выезде обыграл «Шинник» со счетом 2:0.

Отличились Марсело Алвес и Руслан Барт.

«Сочи» одержал первую победу в первой лиге и с 4 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице. «Шинник» без очков на последней строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 4-й тур
04 авг, 17:30. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:2
Сочи

ФК Сочи
ФК Шинник
3
0
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ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа

«Ротор» на выезде уступил «Нефтехимику»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
14
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
15
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
16
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 4 0 0 4 1-7 0
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2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 3
3.08 16:00
Урал – Сокол
 0 : 0
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 0 : 2
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 1 : 0
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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