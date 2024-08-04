«Сочи» на выезде обыграл «Шинник» и одержал первую победу в сезоне

«Сочи» в матче 4-го тура первой лиги на выезде обыграл «Шинник» со счетом 2:0.

Отличились Марсело Алвес и Руслан Барт.

«Сочи» одержал первую победу в первой лиге и с 4 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице. «Шинник» без очков на последней строчке.