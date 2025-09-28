«Шинник» и «Ротор» сыграют в первой лиге 28 сентября

«Шинник» и «Ротор» встречаются в 12-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 28 сентября. Матч на стадионе «Шинник» в Ярославле начинается в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

28 сентября, 17:00. Шинник (Ярославль)

Следить за ключевыми событиями встречи «Шинник» — «Ротор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 11 турах первой лиги «Шинник» набрал 14 очков и занимал 10-е место в турнирной таблице, а «Ротор» с 21 очком шел на пятой строчке.

