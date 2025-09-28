«Шинник» обыграл «Ротор» и продлил серию без поражений до 9 матчей

«Шинник» дома победил «Ротор» в матче 12-го тура первой лиги — 2:0.

На 30-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Александра Короткова. На 45-й минуте Альбек Гонгапшев удвоил преимущество ярославцев.

«Шинник» (17 очков) до 9 матчей продлил серию без поражений во всех турнирах и поднялся на седьмое место в первой лиге. «Ротор» (21) идет пятым в турнирной таблице.