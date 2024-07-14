«Ротор» одержал гостевую победу над «Шинником» на старте сезона в первой лиге

«Ротор» одержал выездную победу над ярославским «Шинником» в матче 1-го тура первой лиги со счетом 1:0.

Единственный гол забил белорусский защитник Дмитрий Прищепа.

«Ротор» расположился на третьем месте в таблице первой лиги с тремя очками. «Шинник» занимает 17-ю строчку (0).

В следующем матче «Ротор» примет «Торпедо» 22 июля, а «Шинник» двумя днями ранее сыграет в Екатеринбурге с «Уралом».