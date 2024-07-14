«Ротор» одержал гостевую победу над «Шинником» на старте сезона в первой лиге
«Ротор» одержал выездную победу над ярославским «Шинником» в матче 1-го тура первой лиги со счетом 1:0.
Единственный гол забил белорусский защитник Дмитрий Прищепа.
«Ротор» расположился на третьем месте в таблице первой лиги с тремя очками. «Шинник» занимает 17-ю строчку (0).
В следующем матче «Ротор» примет «Торпедо» 22 июля, а «Шинник» двумя днями ранее сыграет в Екатеринбурге с «Уралом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|1
|
|
Алексей Каштанов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|1
|0
|1
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