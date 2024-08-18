«Шинник» — «Родина»: видеообзор матча первой лиги

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«Шинник» дома сыграл вничью с «Родиной» в матче 6-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Шинник».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.