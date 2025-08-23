«Шинник» и «Родина» сыграют в первой лиге 23 августа

«Шинник» и «Родина» сыграют в 6-м туре PARI первой лиги в субботу, 23 августа. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 17:00. Шинник (Ярославль)

«Шинник» — «Родина»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Шинник» — «Родина» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Шинник» — «Родина» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Шинник» после 5 туров первой лиги занимает 15-е место с 4 очками, предыдущим соперником ярославцев была «Чайка» (2:1). У «Родины» — 3 очка и 16-я строчка, в предыдущем туре московский клуб сыграл вничью с «Уфой» (0:0).