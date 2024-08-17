«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Родиной»

«Шинник» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Родиной» со счетом 0:0.

После этого матча ярославцы с 2 очками занимают последнее место в турнирной таблице, московская команда с 9 очками — на восьмой строчке.

В следующем матче «Шинник» 24 августа примет «Аланию», «Родина» 26 августа дома сыграет с «Ротором».