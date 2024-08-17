«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Родиной»
«Шинник» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Родиной» со счетом 0:0.
После этого матча ярославцы с 2 очками занимают последнее место в турнирной таблице, московская команда с 9 очками — на восьмой строчке.
В следующем матче «Шинник» 24 августа примет «Аланию», «Родина» 26 августа дома сыграет с «Ротором».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
4
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
5
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
6
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
7
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
8
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
9
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
10
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
12
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
13
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|6
|1
|1
|4
|2-12
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|0 : 0
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|3 : 0
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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