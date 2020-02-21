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«Шинник» разгромил «Мордовию» на Кубке ФНЛ

18:46
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«Шинник» разгромил «Мордовию» в групповом турнире Кубка ФНЛ — 3:0.

Счет в матче на 18-й минуте встречи открыл Василий Алейников. На 42-й минуте Александр Эктов удвоил преимущество ярославской команды, а на 66-й минуте утроил Алексей Пугин.

Россия. Кубок ФНЛ

Группа D

«Шинник» — «Мордовия» — 3:0 (2:0)

Голы: Алейников, 18 (1:0). Эктов, 41 (2:0). Пугин, 66 (3:0).

Удаление: Юсупов (Мордовия), 45+2.

Судья: Федоров (Петрозаводск).
21 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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