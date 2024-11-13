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«Шинник» расторг контракт с травмированным Сулейманом Фофана

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«Шинник» договорился с травмированным центральным защитником Сулейманом Фофана о прекращении срока действия контракта, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Клуб принял решение расстаться с 22-летним французом 1 января 2025 года в связи с необходимостью длительного восстановления футболиста после полученного повреждения.

Фофана перешел в «Шинник» израильского клуба «Бней-Йегуда». Защитник провел за ярославцев три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
9
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
10
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
11
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
12
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
13
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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16.11 13:00
Уфа – Сокол
 - : -
16.11 15:00
Алания – Ротор
 - : -
16.11 16:00
Урал – Енисей
 - : -
16.11 17:00
КАМАЗ – Балтика
 - : -
16.11 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
17.11 08:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 - : -
17.11 15:00
Шинник – Чайка
 - : -
17.11 17:00
Тюмень – Сочи
 - : -
17.11 19:30
Родина – Черноморец
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Александр Юшин

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Владислав Руденко

Чайка

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Равиль Нетфуллин

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Торпедо М

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Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

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Давид Шавлохов

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 16 1 4
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