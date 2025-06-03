«Шинник» расстался с защитником Гогуа

«Шинник» сообщил, что защитник Седрик Гогуа покинул команду в связи с завершением срока контракта.

«Футбольный клуб благодарит Седрика Гогуа за игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Шинника».

Гогуа выступал за команду из Ярославля на весенних этапах первой лиги сезонов-2023/24 и 2024/25. Всего 30-летний защитник провел за черно-синих 16 матчей в ФНЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В России Гогуа также играл за «Химки», ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».