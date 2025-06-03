«Шинник» расстался с защитником Гогуа
«Шинник» сообщил, что защитник Седрик Гогуа покинул команду в связи с завершением срока контракта.
«Футбольный клуб благодарит Седрика Гогуа за игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Шинника».
Гогуа выступал за команду из Ярославля на весенних этапах первой лиги сезонов-2023/24 и 2024/25. Всего 30-летний защитник провел за черно-синих 16 матчей в ФНЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В России Гогуа также играл за «Химки», ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».
Источник: https://t.me/fc_shinnik/7877
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
10
|Волга
|13
|4
|2
|7
|16-19
|14
|
11
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
12
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
13
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
14
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
15
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|14:30
|Велес – Волга
|1 : 2
|5.12
|00:00
|Арсенал – Уфа
|- : -
|5.12
|00:00
|Енисей – Урал
|- : -
|5.12
|00:00
|Нижний Новгород – КАМАЗ
|- : -
|5.12
|00:00
|Ротор – Шинник
|- : -
|5.12
|00:00
|Сочи – Ленинградец
|- : -
|5.12
|00:00
|Спартак Кс – СКА-Хабаровск
|- : -
|5.12
|00:00
|Текстильщик – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|00:00
|Торпедо – Челябинск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Новости
Судейство
30 сен 14:50
12