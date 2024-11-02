«Шинник» проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Радиковскому
«Шинник» проявлял интерес к нападающему московского «Локомотива» Дмитрию Радиковскому, сообщает Legalbet.ru.
Ярославский клуб летом 2024 года рассматривал Радиковского в качестве усиления и мог взять футболиста в аренду, но остановился на кандидатуре форварда «Сочи» Захара Федорова, который перешел в «Шинник» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 19-летний Федоров провел за «Шинник» 14 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. 19-летний Радиковский в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» два матча в FONBET Кубке России и забил один гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|12-11
|22
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
11
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|16
|5
|4
|7
|13-11
|19
|
14
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
15
|Сокол
|16
|3
|7
|6
|8-18
|16
|
16
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
17
|Уфа
|16
|3
|5
|8
|15-22
|14
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|- : -
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3