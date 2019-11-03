«Шинник» проиграл дома «Нижнему Новгороду»

В матче 21-го тура первенства России в Олимп — ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Шинник» со счетом 3:1. Ярославцы остались на девятом месте в турнирной таблице, они опережают нижегородцев теперь всего на два очка.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Нижний Новгород» — 1:3 (0:2)

Голы: Палиенко, 11 (0:1). Гаджибеков, 37 (0:2). Ставпец, 59 — с пенальти (0:3). Самодин, 72 (1:3).

«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов, Покидышев (Дроздов, 85), Самойлов (Мацхарашвили, 76), Бакаев (Эктов, 62), Алейников, Кожемякин, Олейников (Пухов, 61), Самодин, Низамутдинов.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин (Морозов, 81), Темников, Федорив, Гаджибеков, Комолов, Ставпец (Абрамов, 90), Игнатович (Салугин, 88), Палиенко (Голышев, 83), Чудин, Сагитов (Сергеев, 72).

Предупреждения: Хозин, 22. Цховребов, 57. Кожемякин, 75. Чудин, 83.

Судья: Фролов (Москва).

3 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».