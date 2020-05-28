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«Шинник» продлил контракт с 38-летним Низамутдиновым

18:18
Эльдар Низамутдинов. Фото ФК «Шинник»
Эльдар Низамутдинов. Фото ФК «Шинник»
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«Шинник» продлил контракт с капитаном и нападающим клуба Эльдаром Низамутдиновым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 38-летним российским футболистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Низамутдинов провел 27 матчей за «Шинник» и забил 10 голов.

Форвард выступает за «Шинник» с 2011 по 2015-й и с 2016-го по настоящее время (с перерывом в «Енисее» — 2015-2016 гг.). На счету нападающего 236 матчей за ярославцев и 58 голов.

Ранее Низамутдинов играл также за «Ротор», «Балтику», «Химки», «Спартак» и другие команды.

Дополнительная информация:

https://shinnik.com/news/529454/

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