«Шинник» продлил контракт с 38-летним Низамутдиновым
18:18
«Шинник» продлил контракт с капитаном и нападающим клуба Эльдаром Низамутдиновым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 38-летним российским футболистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Низамутдинов провел 27 матчей за «Шинник» и забил 10 голов.
Форвард выступает за «Шинник» с 2011 по 2015-й и с 2016-го по настоящее время (с перерывом в «Енисее» — 2015-2016 гг.). На счету нападающего 236 матчей за ярославцев и 58 голов.
Ранее Низамутдинов играл также за «Ротор», «Балтику», «Химки», «Спартак» и другие команды.
Ставший для «Шинника» в последние годы знаковым футболистом Эльдар Низамутдинов продлил контракт с командой еще на один год! pic.twitter.com/EbJyqnYeX4— ФК «Шинник» (@FCShinnik) May 28, 2020
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 17108Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...