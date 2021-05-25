Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Шинник» подтвердил уход Юрия Газзаева с поста главного тренера

14:51
Юрий Газзаев. Фото ФК "Шинник".
Юрий Газзаев. Фото ФК &quot;Шинник&quot;.
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», Юрий Газзаев покинет пост главного тренера клуба. С ним не будут продлевать контракт.

«31 мая истекает контракт у главного тренера ФК «Шинник» Юрия Фарзуновича Газзаева, работавшего с командой с ноября прошлого года.

Футбольный клуб «Шинник» благодарит Юрия Фарзуновича за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в сообщении на сайте клуба.

«Шинник» по итогам сезона занял последнее место в Олимп-ФНЛ и впервые в истории российских чемпионатов вылетел во второй дивизион.

Дополнительная информация:

https://shinnik.com/news/566352/

Читайте также

ЧМ-2021: расписание матчей 25 мая
Тест: Какую оценку вы получите на «Тотальном диктанте»
Манижа рассказала об отношении иностранцев к ней на «Евровидении»
В Петербурге мужчина с ножом изнасиловал девушку в ее авто

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд