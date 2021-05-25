«Шинник» подтвердил уход Юрия Газзаева с поста главного тренера
14:51
Как ранее сообщал «СЭ», Юрий Газзаев покинет пост главного тренера клуба. С ним не будут продлевать контракт.
«31 мая истекает контракт у главного тренера ФК «Шинник» Юрия Фарзуновича Газзаева, работавшего с командой с ноября прошлого года.
Футбольный клуб «Шинник» благодарит Юрия Фарзуновича за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в сообщении на сайте клуба.
«Шинник» по итогам сезона занял последнее место в Олимп-ФНЛ и впервые в истории российских чемпионатов вылетел во второй дивизион.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю