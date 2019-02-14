"Шинник" победил "Чертаново" и в полуфинале турнира на Кипре сыграет с "Ротором"

"Шинник" обыграл "Чертаново" в матче группового турнира Олимп-Кубка ФНЛ - 2:0. Ярославцы набрали в трех играх 7 очков, не пропустили ни одного мяча (3-0) и вышли в полуфинал турнира. Их соперником станет победитель группы A "Ротор".

"Чертаново" заняло последнее место в группе и сыграет в плей-офф за 13-16 места. Его первым соперником станет "Муром".

В другой игре группы B встретятся "Тюмень" и "Рига". Победитель сыграет в матчах за 5-8 места (первый соперник - "Мордовия"), проигравший - за 9-12 (первый соперник - "Пюник").

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа B

"Чертаново" (Москва) - "Шинник" (Ярославль) - 0:2 (0:1)

Голы: Самойлов, 2 (0:1). Булия, 88 (0:2).