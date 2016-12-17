18:03 17 декабря | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Шинник" планирует доиграть сезон на домашней арене

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Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов подчеркнул: команда нынешний сезон доиграет на стадионе "Шинник". А уже летом будет решаться вопрос, где ярославцы будут принимать соперников в новом сезоне.

– Есть договоренность, что до конца чемпионата мы должны доиграть на стадионе "Шинник", – сказал Фролов. – Дальше уже будем решать вопрос о том, где начнем следующий сезон. Есть два варианта. Первый, привести в порядок запасное поле "Шинника", установить разборную трибуну. Второй, успеть реконструкцию "Славнефти". Первый вариант наиболее реален. (Сергей АСТАХОВ)

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