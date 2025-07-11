Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

11 июля 2025, 11:17

«Шинник» передаст все средства с продажи билетов на матч с «Уралом» Загре, у которого выявлена онкология

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба «Шинника» объявила о том, что клуб передаст все средства, вырученные с продажи билетов на матч 1-го тура ФНЛ против «Урала», на поддержку защитника Бена Азиза Загре.

Ранее у 27 игрока из Буркина-Фасо было выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Футболиста ждет еще одна операция.

Загре выступал за «Шинник» с января 2024 года. В составе ярославской команды защитник провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Шинник
Читайте также
У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем
Пальцев ссорится с легендой красно-белых, а Даку хочет замахнуться на чемпионство. Что происходит перед матчем «Спартак» &#8212; «Краснодар»
Друг Усольцевых рассказал о подробностях аудиосообщения от Ирины
В Минцифры сообщили об отсутствии планов ограничить доступ детей в соцсети
Эксперты предупредили о последствиях привычки листать телефон в кровати
Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция
Популярное видео
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Урал» арендовал Бардачева у «Зенита»

«Торпедо» выступит в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 4 4 0 0 11-4 12
2
 Велес 4 3 0 1 5-5 9
3
 Спартак Кс 4 2 2 0 7-3 8
4
 Уфа 4 2 2 0 7-3 8
5
 Урал 4 2 1 1 6-1 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Енисей 4 2 1 1 8-7 7
8
 Челябинск 4 2 0 2 6-4 6
9
 Ротор 4 2 0 2 6-6 6
10
 Нефтехимик 4 2 0 2 2-3 6
11
 Арсенал 4 2 0 2 3-7 6
12
 Шинник 4 1 2 1 5-6 5
13
 Сочи 4 1 1 2 8-6 4
14
 Ленинградец 4 1 1 2 2-6 4
15
 Волга 4 1 0 3 4-7 3
16
 Текстильщик 4 0 2 2 3-5 2
17
 КАМАЗ 4 0 1 3 3-8 1
18
 СКА-Хаб. 4 0 0 4 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.08 12:00 Енисей – Текстильщик - : -
8.08 17:00 Нижний Новгород – Нефтехимик - : -
8.08 17:00 Урал – Уфа - : -
8.08 17:00 Шинник – Арсенал - : -
8.08 18:00 Торпедо – Сочи - : -
9.08 08:00 СКА-Хаб. – Спартак Кс - : -
9.08 17:00 КАМАЗ – Волга - : -
9.08 18:30 Ротор – Челябинск - : -
9.08 19:00 Велес – Ленинградец - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 7
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 3
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 3
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 3
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 3 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3 1 1
Даниил Родин
Даниил Родин

Ленинградец

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости