«Шинник» передаст все средства с продажи билетов на матч с «Уралом» Загре, у которого выявлена онкология

Пресс-служба «Шинника» объявила о том, что клуб передаст все средства, вырученные с продажи билетов на матч 1-го тура ФНЛ против «Урала», на поддержку защитника Бена Азиза Загре.

Ранее у 27 игрока из Буркина-Фасо было выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Футболиста ждет еще одна операция.

Загре выступал за «Шинник» с января 2024 года. В составе ярославской команды защитник провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.