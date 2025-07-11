«Шинник» передаст все средства с продажи билетов на матч с «Уралом» Загре, у которого выявлена онкология
Пресс-служба «Шинника» объявила о том, что клуб передаст все средства, вырученные с продажи билетов на матч 1-го тура ФНЛ против «Урала», на поддержку защитника Бена Азиза Загре.
Ранее у 27 игрока из Буркина-Фасо было выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Футболиста ждет еще одна операция.
Загре выступал за «Шинник» с января 2024 года. В составе ярославской команды защитник провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Велес
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
3
|Спартак Кс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Уфа
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
5
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-1
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Енисей
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Челябинск
|4
|2
|0
|2
|6-4
|6
|
9
|Ротор
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Нефтехимик
|4
|2
|0
|2
|2-3
|6
|
11
|Арсенал
|4
|2
|0
|2
|3-7
|6
|
12
|Шинник
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|8-6
|4
|
14
|Ленинградец
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|
15
|Волга
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Текстильщик
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|КАМАЗ
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|СКА-Хаб.
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.08
|12:00
|Енисей – Текстильщик
|- : -
|8.08
|17:00
|Нижний Новгород – Нефтехимик
|- : -
|8.08
|17:00
|Урал – Уфа
|- : -
|8.08
|17:00
|Шинник – Арсенал
|- : -
|8.08
|18:00
|Торпедо – Сочи
|- : -
|9.08
|08:00
|СКА-Хаб. – Спартак Кс
|- : -
|9.08
|17:00
|КАМАЗ – Волга
|- : -
|9.08
|18:30
|Ротор – Челябинск
|- : -
|9.08
|19:00
|Велес – Ленинградец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|7
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|3
|
|
Михаил Игнатов
Сочи
|3
|П
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|3
|
|
Артем Симонян
Ротор
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|3
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|1
|1
|
|
Даниил Родин
Ленинградец
|4
|1
|1
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