"Шинник" обыграл "Томь"

"Шинник" переиграл "Томь" в матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Эльдар Низамутдинов.
В другом матче дня "Нижний Новгород" разгромил "Краснодар-2" - 3:0.
Олимп - ФНЛ
36-й тур
"Шинник" (Ярославль) - "Томь" (Томск) - 1:0 (1:0)
Гол: Низамутдинов, 6.
"Шинник" (Ярославль): Яшин, Покидышев, Первушин (Иванов, 62), Цховребов, Самойлов (Шайморданов, 36), Алейников, Кожемякин, Камилов (Дроздов, 86), Деобальд (Гелоян, 70), Самодин, Низамутдинов.
"Томь" (Томск): Смирнов, Бугаев, Каккоев, Мануйлов, Пенчиков, Сасин (Крапухин, 74), Ставпец (Кудряшов, 90), Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 62), Гасилин (Макурин, 82).
Предупреждения: Первушин, 47. Мануйлов, 60. Крапухин, 82. Самодин, 84. Калинский, 90+4.
Судья: Сафьян (Москва).
11 мая. Ярославль. Стадион "Шинник".
Олимп - ФНЛ
36-й тур
"Нижний Новгород" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:0 (1:0)
Голы: Сапета, 24 (1:0). Салугин, 51 (2:0). Скворцов, 90+1 (3:0).
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хайруллов, Федорив, Фомин, Носов (Сергеев, 64), Сапета, Палиенко, Игнатович (Воробьев, 67), Голышев (Скворцов, 71), Салугин (Чечеткин, 90+1).
"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Таранов, Голубев (Текучев, 78), Парадин (Мартынов, 52), Бородин, Уткин, Якимов, Онугха (Сперцян, 59), Халназаров (Ивашин, 74), Кутовой.
Предупреждения: Игнатович, 42. Парадин, 49. Сапета, 62. Сергеев, 72. Якимов, 84.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
11 мая. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
Олимп-ФНЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей