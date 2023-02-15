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Сегодня, 13:05

«Шинник» обратится к агенту-организатору сборов за разъяснениями по конфликту с украинскими игроками в Турции

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил «СЭ» о намерении обратиться к агенту-организатору сборов в Турции за разъяснениями по конфликту с игроками украинского клуба «Минай».

«Со своей стороны готовим запрос агенту, который организует нам все тренировочные мероприятия на территории Турции, для разъяснения ситуации. У него непосредственная связь с отелем. У нас была договоренность, хоть и устная, но всему футбольному сообществу понятная. УЕФА еще в 2014 году приняла решение запретить российским и украинским командам пересекаться в матчах и где-либо еще. Это условие обязательное для исполнения для всех, в том числе оно применимо при расселении в гостиницах.
Я так понимаю, отель просто захотел заработать денег. Заселили без ведома нашей команды. И, как мне сказали, без ведома украинского клуба. Хотелось бы отметить, что наш спонсор, букмекерская компания, оказал нам финансовую поддержку со всей ситуацией», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление. Российская и украинская команды переехали в другие отели после инцидента.

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Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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