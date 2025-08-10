Футбол
10 августа, 12:45

«Шинник» — «Нефтехимик»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в матче 4-го тура первой лиги в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 14.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Шинник» — «Нефтехимик»

Ключевые события игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
10 августа, 14:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:2
Нефтехимик

В прямом эфире игру покажут группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В первых трех турах первой лиги «Шинник» набрал одно очко (ничья с «Арсеналом» и проигрыши «Уралу» и «Уфе»), а «Нефтехимик» — три очка (ничьи с «Соколом», «Торпедо» и костромским «Спартаком»).

«Урал» на выезде победил «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью

«Нефтехимик» обыграл «Шинник» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 18 12 3 3 29-16 39
2
 Факел 18 12 3 3 22-11 39
3
 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
4
 Родина 18 8 7 3 26-16 31
5
 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
6
 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
7
 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
8
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
9
 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
10
 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
11
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
12
 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
13
 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
14
 Волга 18 5 3 10 21-32 18
15
 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
16
 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
17
 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
18
 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 10
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа
Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 12 1 2
Вся статистика

