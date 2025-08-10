«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в матче первой лиги

«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в матче 4-го тура первой лиги в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 14.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Шинник» — «Нефтехимик»

Ключевые события игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

10 августа, 14:00. Шинник (Ярославль)

В прямом эфире игру покажут группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В первых трех турах первой лиги «Шинник» набрал одно очко (ничья с «Арсеналом» и проигрыши «Уралу» и «Уфе»), а «Нефтехимик» — три очка (ничьи с «Соколом», «Торпедо» и костромским «Спартаком»).