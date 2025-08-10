«Нефтехимик» обыграл «Шинник» в матче первой лиги

«Нефтехимик» на выезде победил «Шинник» в матче 4-го тура первой лиги — 2:0.

Первый гол на 35-й минуте забил Давид Кокоев. На 65-й минуте Рашид Магомедов увеличил преимущество гостей.

«Нефтехимик» набрал 6 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал один балл за четыре матча и идет на 17-й строчке.

В следующем туре команда из Нижнекамска 17 августа сыграет против «КАМАЗа», а ярославский клуб днем ранее встретится с «Чайкой».