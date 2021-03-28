«Шинник» может арендовать стадион «Спартака»
«Шинник» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде стадиона в академии имени Федора Черенкова, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По данным источника, ярославский клуб пока еще не заявил резерный стадион на сезон-2021/22, и одним из вариантов будет как раз арена красно-белых.
«Это касается лицензирования. Никаких игр мы не собираемся там проводить. Стадион будет резервным», — сообщил и.о. генерального директора «Шинника» Валерий Фролов в интервью порталу.
«Шинник» после 33-х туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице с 18 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/shinnik-nameren-arendovat-stadion-spartaka
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