«Шинник» может арендовать стадион «Спартака»

«Шинник» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде стадиона в академии имени Федора Черенкова, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По данным источника, ярославский клуб пока еще не заявил резерный стадион на сезон-2021/22, и одним из вариантов будет как раз арена красно-белых.

«Это касается лицензирования. Никаких игр мы не собираемся там проводить. Стадион будет резервным», — сообщил и.о. генерального директора «Шинника» Валерий Фролов в интервью порталу.

«Шинник» после 33-х туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице с 18 очками.