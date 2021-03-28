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«Шинник» может арендовать стадион «Спартака»

16:50
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«Шинник» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде стадиона в академии имени Федора Черенкова, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По данным источника, ярославский клуб пока еще не заявил резерный стадион на сезон-2021/22, и одним из вариантов будет как раз арена красно-белых.

«Это касается лицензирования. Никаких игр мы не собираемся там проводить. Стадион будет резервным», — сообщил и.о. генерального директора «Шинника» Валерий Фролов в интервью порталу.

«Шинник» после 33-х туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице с 18 очками.

Дополнительная информация:

bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/shinnik-nameren-arendovat-stadion-spartaka

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