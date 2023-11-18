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Сегодня, 13:00

«Шинник» — «КАМАЗ»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Шинник» — «КАМАЗ» во Вконтакте начнется в 13.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник».

«Шинник» на своем поле в Ярославле сыграет против «КАМАЗа» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на одноименном стадионе «Шинник». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Шинник» — «КАМАЗ» можно будет бесплатно в официальном сообществе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями игры «Шинник» — «КАМАЗ» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Ярославцы с 22 баллами располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Набережных Челнов занимает 9-е место с 24 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Денис Фомин

Денис Фомин

Черноморец Н

 14 1 2
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