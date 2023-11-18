Бесплатная видеотрансляция матча «Шинник» — «КАМАЗ» во Вконтакте начнется в 13.50 мск

«Шинник» на своем поле в Ярославле сыграет против «КАМАЗа» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на одноименном стадионе «Шинник». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Шинник» — «КАМАЗ» можно будет бесплатно в официальном сообществе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями игры «Шинник» — «КАМАЗ» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Ярославцы с 22 баллами располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Набережных Челнов занимает 9-е место с 24 очками.

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