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15 марта 2025, 18:00

Гол Федорова принес «Шиннику» победу над «КАМАЗом»

Даниил Аршавский

«Шинник» на своем поле переиграл «КАМАЗ» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного и победного гола хозяев стал Захар Федоров на 48-й минуте встречи.

После 24 матчей «Шинник» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги с 25 очками. «КАМАЗ» идет 12-м с 28 баллами.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.
15 марта 2025, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
КАМАЗ
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Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Шинник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Челябинск 1 1 0 0 3-1 3
5
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
8
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
10
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
11
 Текстильщик 1 0 0 1 1-2 0
12
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
13
 Урал 1 0 0 1 0-1 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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19.07 15:00 Урал – Енисей - : -
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород - : -
19.07 17:00 Велес – Челябинск - : -
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа - : -
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец - : -
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 18:30 Торпедо – Волга - : -
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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