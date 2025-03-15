Гол Федорова принес «Шиннику» победу над «КАМАЗом»
«Шинник» на своем поле переиграл «КАМАЗ» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Автором единственного и победного гола хозяев стал Захар Федоров на 48-й минуте встречи.
После 24 матчей «Шинник» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги с 25 очками. «КАМАЗ» идет 12-м с 28 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Текстильщик
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.07
|15:00
|Урал – Енисей
|- : -
|19.07
|16:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|- : -
|19.07
|17:00
|Велес – Челябинск
|- : -
|19.07
|17:00
|Текстильщик – Уфа
|- : -
|19.07
|17:00
|Шинник – Ленинградец
|- : -
|19.07
|18:00
|Сочи – Спартак Кс
|- : -
|19.07
|18:30
|Торпедо – Волга
|- : -
|19.07
|19:00
|Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|20.07
|19:30
|Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|2
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|П
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|
|
Артем Симонян
Ротор
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1
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