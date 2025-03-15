Гол Федорова принес «Шиннику» победу над «КАМАЗом»

«Шинник» на своем поле переиграл «КАМАЗ» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного и победного гола хозяев стал Захар Федоров на 48-й минуте встречи.

После 24 матчей «Шинник» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги с 25 очками. «КАМАЗ» идет 12-м с 28 баллами.