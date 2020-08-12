«Шинник» и «Краснодар-2» голов не забили, «Балтика» обыграла «Факел»

«Балтика» победила «Факел» в 3-м туре Олимп-ФНЛ. Единственный мяч забил бразилец Аллеф, который в прошлом туре сделал дубль.

Еще в одной игре «Шинник» и «Краснодар-2» обошлись без голов.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

3-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Кутин (Тананеев, 90), Евсеев, Стешин, Дорофеев, Наседкин (Пухов, 12), Зинков, Олейников, Низамутдинов, Гонгапшев (Мацхарашвили, 60).

«Краснодар-2»: Адамов, Стежко, Бочко, Мартынов, Ивашин, Григорян (Шершнев, 67), Якимов (Пелих, 83), Черников, Сперцян, Сабуа (Катрич, 77), Сергеев (Воротников, 46).

Предупреждения: Наседкин, 5. Мартынов, 13. Якимов, 34. Покидышев, 44. Пухов, 48. Евсеев, 75. Черников, 90+2.

Судья: Анопа (Благовещенск).

12 августа. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)

Гол: Аллеф, 24.

«Факел»: Кортнев, Первушин, Брызгалов, Дашаев, Седов (Пухов, 46), Дмитриев (Григорьев, 74), Дроздов, Акбашев, Мастерной, Яковлев, Подбельцев (Разборов, 22).

«Балтика»: Бориско, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Чочиев, 73), Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев (Маклаков, 80), Аллеф (Маркин, 71).

Предупреждения: Дашаев, 1. Акбашев, 25. Разборов, 53. Дмитриев, 56. Макарчук, 90+1. Мастерной, 90+1.

Удаление: Дудиев, 76 (грубая игра).

Судья: Матюнин (Москва).

12 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».