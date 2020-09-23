«Шинник» и «Чертаново» разошлись миром

«Шинник» сыграл вничью с «Чертаново» (1:1) в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Никита Голуб, у гостей — Александр Надольский.

Олимп-ФНЛ

11-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Голуб, 65 (1:0). Надольский, 72 (1:1).

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Кутин, Евсеев, Носов (Олейников, 46. Наседкин, 62), Самсонов, Самойлов, Дорофеев (Голуб, 46), Зинков, Щадин (Поляков, 58), Гонгапшев (Пухов, 58).

«Чертаново»: Абаев, Гудков (Молодняков, 84), Бартасевич, Ляхов, Редькович, Надольский, Герчиков, Великородный (Сулейманов, 61), Першин (Тюменцев, 76), Рудковский (Завезен, 80), Молтенинов (Молчанов, 65).

Предупреждения: Молтенинов, 2. Щадин, 29. Великородный, 44. Першин, 49. Надольский, 67. Самсонов, 68.

Судья: Буланов (Саранск).

23 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».