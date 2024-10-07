«Шинник» — «Енисей»: видеообзор матча Первой лиги

«Шинник» дома обыграл «Енисей» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Шинник» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками в 13 матчах. «Енисей» идет на 10-й строчке с 16 очками в 13 играх.