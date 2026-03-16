«Шинник» — «Енисей»: видеообзор матча ФНЛ

«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 1:1.

У гостей гол забил Андрей Окладников (с пенальти), у хозяев отличился Даниил Корнюшин.

«Шинник» в 24 матчах набрал 30 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 28 очками после 24 игр идет на 12-м месте.

В следующем матче «Шинник» 22 марта сыграет с костромским «Спартаком» на выезде. «Енисей» в тот же день встретится с гостях с «Уралом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max