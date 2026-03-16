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16 марта, 05:53

«Шинник» — «Енисей»: видеообзор матча ФНЛ

Павел Лопатко

«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 1:1.

У гостей гол забил Андрей Окладников (с пенальти), у хозяев отличился Даниил Корнюшин.

«Шинник» в 24 матчах набрал 30 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 28 очками после 24 игр идет на 12-м месте.

В следующем матче «Шинник» 22 марта сыграет с костромским «Спартаком» на выезде. «Енисей» в тот же день встретится с гостях с «Уралом».

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ФК Енисей
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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