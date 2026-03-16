«Шинник» — «Енисей»: видеообзор матча ФНЛ
«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 1:1.
У гостей гол забил Андрей Окладников (с пенальти), у хозяев отличился Даниил Корнюшин.
«Шинник» в 24 матчах набрал 30 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 28 очками после 24 игр идет на 12-м месте.
В следующем матче «Шинник» 22 марта сыграет с костромским «Спартаком» на выезде. «Енисей» в тот же день встретится с гостях с «Уралом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|34
|19
|11
|4
|58-28
|68
|
2
|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
|Ротор
|34
|15
|11
|8
|47-26
|56
|
5
|КАМАЗ
|34
|12
|13
|9
|46-34
|49
|
6
|Енисей
|34
|13
|10
|11
|37-35
|49
|
7
|Спартак Кс
|34
|12
|13
|9
|46-41
|49
|
8
|Шинник
|34
|11
|15
|8
|34-28
|48
|
9
|Торпедо
|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
10
|Челябинск
|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
|30-76
|22
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11
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