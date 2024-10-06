«Шинник» нанес поражение «Енисею» в домашнем матче первой лиги

«Шинник» одержал домашнюю победу над «Енисеем» в 13-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы в этой встрече забили Бен Загре и Данила Сухомлинов.

«Шинник» набрал 14 очков и перешел на 15-е место в таблице. «Енисей» располагается на девятой строчке, имея в активе 16 баллов.

В следующем матче «Шинник» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Енисей» встретится на выезде с «Родиной». Обе встречи пройдут 12 октября.