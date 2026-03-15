«Шинник» и «Енисей» сыграли вничью в Первой лиге

«Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 24-го тура Первой лиги — 1:1.

На 61-й минуте форвард красноярцев Андрей Окладников с пенальти вывел свою команду вперед. Ярославцы отыгрались благодаря голу Даниила Корнюшина на 78-й минуте.

«Шинник» (30 очков) занимает десятое место в Первой лиге. «Енисей» с 28 очками поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблиице.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.

15 марта, 16:00. Шинник (Ярославль)

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