"Шинник" на выезде победил "Луч" (2:0) в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе ярославцев отличились форвард Сергей Самодин и полузащитник Владислав Камилов.

Благодаря победе "Шинник" поднялся на 6-е место в турнирой таблице, набрав 53 очка, "Луч" располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 41 балл.

В другом матче дня "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Зенит-2" (3:1).

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Константин Базелюк, еще один гол на счету защитника Кирилла Суслов. У питерцев отличился форвард Артем Юсупов.

Хабаровский клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице (55 очков), "Зенит-2" занимает последнюю строчку (22 балла).

Олимп - ФНЛ

35-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Шинник" (Ярославль) - 0:2 (0:1)

Голы: Самодин, 35 (0:1). Камилов, 66 (0:2).

Нереализованные пенальти: Камилов, 66 (вратарь), Замалиев, 71 (вратарь)

"Луч" (Владивосток): Котляров, Патрашко, Царикаев, Марущак, Замалиев (Белунов, 90), Кротов (Часовских, 46), Дзахов, Пономаренко, Визнович, Гордиенко (Васильев, 75), Хлебородов.

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Первушин, Магадиев, Цховребов, Покидышев, Деобальд (Шайморданов, 63), Самойлов (Иванов, 79), Алейников, Кожемякин, Камилов (Низамутдинов, 74), Самодин (Мацхарашвили, 90+1).

Предупреждения: Замалиев, 31. Царикаев, 37. Визнович, 45+1. Гордиенко, 62. Патрашко, 66. Цховребов, 70.

Судья: Анопа (Благовещенск).

4 мая. Владивосток. Стадион "Динамо".

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:1 (2:0)

Голы: Базелюк, 21 (1:0). Базелюк, 42 (2:0). Юсупов, 56 (2:1). Суслов, 76 (3:1).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Буйволов, Суслов, Приндета, Алейник, Никифоров (Кабутов, 59), Карасев, Малеев (Ненахов, 79), Камеш, Базелюк (Максименко, 77), Радченко (Кабаев, 70).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Каличава, Бугриев, Сергеев (Иванов, 46), Терентьев, Маклаков (Синяк, 81), Рукас, Мостовой, Буранов, Капленко (Еловских, 70), Юсупов, Воробьев (Богаев, 46).

Предупреждения: Алейник, 64. Опарин, 86.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

4 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.