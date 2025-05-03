«Шинник» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

«Черноморец» на выезде обыграл «Шинник» в матче 31-го тура Первой лиги — 2:0.

Команда из Новороссийска занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 57 очками. «Шинник» идет на 12-й строчке с 35 очками.