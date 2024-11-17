Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:33

«Шинник» — «Чайка»: видеообзор матча первой лиги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команда из Ростовской области с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб (19) идет на 15-й позиции.

Следующий матч «Шинник» проведет 23 ноября против «Енисея». «Чайка» на следующий день сыграет против «СКА Хабаровска».

ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Шинник
Читайте также
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Умерла актриса Светлана Светличная
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Футболисты сборной Брунея после поражения от России пошли в стрип-клуб и бар
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» вырвал победу над «Тюменью» благодаря голу Барта на 90+5-й минуте

Хавбек «Черноморца» Акбашев забил с центра поля в матче с «Родиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Сочи 19 8 7 4 29-19 31
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.11 13:00
Уфа – Сокол
 2 : 0
16.11 15:00
Алания – Ротор
 1 : 3
16.11 16:00
Урал – Енисей
 4 : 3
16.11 17:00
КАМАЗ – Балтика
 0 : 1
16.11 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 2 : 2
17.11 08:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 2 : 2
17.11 15:00
Шинник – Чайка
 0 : 0
17.11 17:00
Тюмень – Сочи
 0 : 1
17.11 19:30
Родина – Черноморец
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости