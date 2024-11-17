«Шинник» — «Чайка»: видеообзор матча первой лиги

«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команда из Ростовской области с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб (19) идет на 15-й позиции.

Следующий матч «Шинник» проведет 23 ноября против «Енисея». «Чайка» на следующий день сыграет против «СКА Хабаровска».