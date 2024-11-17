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Сегодня, 16:59

«Шинник» и «Чайка» не смогли определить победителя в матче первой лиги

Алина Савинова
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«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команда из Ростовской области с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб (19) идет на 15-й позиции.

Следующий матч «Шинник» проведет 23 ноября против «Енисея». «Чайка» на следующий день сыграет против «СКА Хабаровска».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
17 нояб, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:0
Чайка

Футбол
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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16.11 13:00
Уфа – Сокол
 2 : 0
16.11 15:00
Алания – Ротор
 1 : 3
16.11 16:00
Урал – Енисей
 4 : 3
16.11 17:00
КАМАЗ – Балтика
 0 : 1
16.11 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 2 : 2
17.11 08:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 2 : 2
17.11 15:00
Шинник – Чайка
 0 : 0
17.11 17:00
Тюмень – Сочи
 - : -
17.11 19:30
Родина – Черноморец
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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