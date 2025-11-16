«Шинник» нанес «Чайке» пятое подряд поражение в Первой лиге

«Шинник» дома с крупным счетом обыграл «Чайку» в матче 19-го тура Первой лиги — 4:1.

За клуб из Ярославля голами отметились Руслан Куль, Даниил Корнюшин, оформивший дубль, и Никита Бозов. Единственный гол команды из поселка Песчанокопское забил Артем Соколов.

«Чайка» проиграла пятый матч подряд в Первой лиге и с 11 очками занимает 18-е место. «Шинник» (25 очков) располагается на 10-й строчке.