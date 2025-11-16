«Шинник» нанес «Чайке» пятое подряд поражение в Первой лиге
«Шинник» дома с крупным счетом обыграл «Чайку» в матче 19-го тура Первой лиги — 4:1.
За клуб из Ярославля голами отметились Руслан Куль, Даниил Корнюшин, оформивший дубль, и Никита Бозов. Единственный гол команды из поселка Песчанокопское забил Артем Соколов.
«Чайка» проиграла пятый матч подряд в Первой лиге и с 11 очками занимает 18-е место. «Шинник» (25 очков) располагается на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|
2
|Урал
|19
|12
|3
|4
|29-17
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|
6
|Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|
7
|Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|
8
|Арсенал
|19
|6
|8
|5
|28-24
|26
|
9
|Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|
10
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
11
|Нефтехимик
|19
|5
|9
|5
|21-22
|24
|
12
|Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|
13
|Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|
14
|Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|
15
|Торпедо
|19
|4
|6
|9
|16-27
|18
|
16
|Волга
|19
|5
|3
|11
|22-34
|18
|
17
|Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|
18
|Чайка
|19
|2
|5
|12
|15-39
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 1
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|2 : 1
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|2 : 0
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|1 : 0
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|0 : 1
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|1 : 2
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|3 : 3
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|4 : 1
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|11
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2
Новости