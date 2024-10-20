«Шинник» — «Балтика»: видеообзор матча первой лиги

«Балтика» на выезде обыграла «Шинник» в матче 15-го тура первой лиги — 3:1.

Калининградцы набрали 27 очков и возглавили таблицу первой лиги. Далее идут «Урал», «Торпедо» и «Арсенал» (по 26 очков), но у московского и тульского клубов остается по одному матчу в запасе. «Шинник» с 14 очками занимает 16-е место.