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Сегодня, 14:00

«Шинник» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» встретится с «Балтикой» в матче 15-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Шинник» и «Балтика» встретятся в 15-м туре первой лиги в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле, стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Шинник» — «Балтика» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Балтика

В 14 матчах первой лиги «Шинник» набрал 14 очков, «Балтика» — 24. В предыдущем туре ярославцы проиграли «Нефтехимику» со счетом 0:1, а калининградцы победили «Аланию» — 2:0.

В сезоне-2023/24 «Шинник» финишировал на седьмом месте в турнире первой лиги, «Балтика» заняла 15-е место в премьер-лиге и вернулась в ФНЛ.

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
4
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
5
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 1 : 0
19.10 17:00
Сочи – Родина
 1 : 0
19.10 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 0
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 3 : 3
20.10 10:00
Енисей – Уфа
 1 : 0
20.10 12:30
Сокол – Алания
 - : -
20.10 15:00
Шинник – Балтика
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Александр Юшин

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 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

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И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 10 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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