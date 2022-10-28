«Шинник» — «Арсенал»: за что удален Семенов, почему не назначен пенальти?

На 45+4-й минуте матча 16-го тура первой лиги «Шинник» — «Арсенал» арбитр Ранэль Зияков показал красную карточку Андрею Семенову и удалил его с поля. Произошло это в момент выполнения туляками штрафного удара. Судья, занимавший неплохую позицию, решил, что защитник ярославцев до ввода мяча в игру нарушил правила.

По всей видимости, Зияков расценил действия Семенова как удар. Кто-то с ним не согласится и скажет, что игрок ткнул рукой соперника. В премьер-лиге и в Кубке России в этом сезоне хватало примеров, когда судьи ограничивались предупреждениями. Можно вспомнить кубковую игру «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0), в которой вратарь хозяев Артур Нигматуллин ударил соперника рукой, но получил от Владимира Москалева только предупреждение.

А вот Зияков применил самую суровую дисциплинарную санкцию. При этом он не назначил 11-метровый удар, так как, по его мнению, штрафной еще не был выполнен.