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Судейство

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«Шинник» — «Арсенал»: за что удален Семенов, почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 45+4-й минуте матча 16-го тура первой лиги «Шинник» — «Арсенал» арбитр Ранэль Зияков показал красную карточку Андрею Семенову и удалил его с поля. Произошло это в момент выполнения туляками штрафного удара. Судья, занимавший неплохую позицию, решил, что защитник ярославцев до ввода мяча в игру нарушил правила.

По всей видимости, Зияков расценил действия Семенова как удар. Кто-то с ним не согласится и скажет, что игрок ткнул рукой соперника. В премьер-лиге и в Кубке России в этом сезоне хватало примеров, когда судьи ограничивались предупреждениями. Можно вспомнить кубковую игру «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0), в которой вратарь хозяев Артур Нигматуллин ударил соперника рукой, но получил от Владимира Москалева только предупреждение.

А вот Зияков применил самую суровую дисциплинарную санкцию. При этом он не назначил 11-метровый удар, так как, по его мнению, штрафной еще не был выполнен.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Шинник
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2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
9
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
29.10 17:00
Алания – Акрон
 - : -
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
29.10 17:00
Кубань – Родина
 - : -
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
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30.10 14:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 15:00
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 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
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