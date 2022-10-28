«Шинник» — «Арсенал»: за что удален Семенов, почему не назначен пенальти?
На 45+4-й минуте матча 16-го тура первой лиги «Шинник» — «Арсенал» арбитр Ранэль Зияков показал красную карточку Андрею Семенову и удалил его с поля. Произошло это в момент выполнения туляками штрафного удара. Судья, занимавший неплохую позицию, решил, что защитник ярославцев до ввода мяча в игру нарушил правила.
По всей видимости, Зияков расценил действия Семенова как удар. Кто-то с ним не согласится и скажет, что игрок ткнул рукой соперника. В премьер-лиге и в Кубке России в этом сезоне хватало примеров, когда судьи ограничивались предупреждениями. Можно вспомнить кубковую игру «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0), в которой вратарь хозяев Артур Нигматуллин ударил соперника рукой, но получил от Владимира Москалева только предупреждение.
А вот Зияков применил самую суровую дисциплинарную санкцию. При этом он не назначил 11-метровый удар, так как, по его мнению, штрафной еще не был выполнен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
9
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4