Гол Самойлова принес «Шиннику» победу над тульским «Арсеналом»

«Шинник» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура ФНЛ — 2:1.

В составе ярославского клуба отличился Илья Грузнов, открывший счет на 13-й минуте. На 63-й минуте форвард «Арсенала» Кирилл Панченко сравнял счет. Окончательный счет в игре установил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов на 79-й минуте.

Защитник ярославского клуба Андрей Семенов получил красную карточку на 45+4-й минуте и был удален с поля.

После шестнадцати туров «Шинник» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет шестым — 25 очков.