Гол Самойлова принес «Шиннику» победу над тульским «Арсеналом»
«Шинник» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура ФНЛ — 2:1.
В составе ярославского клуба отличился Илья Грузнов, открывший счет на 13-й минуте. На 63-й минуте форвард «Арсенала» Кирилл Панченко сравнял счет. Окончательный счет в игре установил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов на 79-й минуте.
Защитник ярославского клуба Андрей Семенов получил красную карточку на 45+4-й минуте и был удален с поля.
После шестнадцати туров «Шинник» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет шестым — 25 очков.
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|
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|
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|15
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|28
|
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|Рубин
|15
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|5
|3
|27-18
|26
|
4
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|15
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|5
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|26
|
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|7
|5
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|
6
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|
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|16
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|
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|
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|6
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|
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|
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|5
|5
|5
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|
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|15
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|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
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|11
|
18
|Волга
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|8
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33 тур
34 тур
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
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|
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Владислав Лазарев
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|4
|И
|К
|Ж
|
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Денис Кутин
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|1
|4
|
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Артур Гилязетдинов
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|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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