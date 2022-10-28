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Сегодня, 21:01

Гол Самойлова принес «Шиннику» победу над тульским «Арсеналом»

Мария Гусева
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«Шинник» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура ФНЛ — 2:1.

В составе ярославского клуба отличился Илья Грузнов, открывший счет на 13-й минуте. На 63-й минуте форвард «Арсенала» Кирилл Панченко сравнял счет. Окончательный счет в игре установил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов на 79-й минуте.

Защитник ярославского клуба Андрей Семенов получил красную карточку на 45+4-й минуте и был удален с поля.

После шестнадцати туров «Шинник» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет шестым — 25 очков.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
28 окт, 19:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Арсенал Т

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Шинник
1
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«Шинник» — «Арсенал»: за что удален Семенов, почему не назначен пенальти?
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3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
9
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
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 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
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13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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28.10 19:00
Шинник – Арсенал
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Волга – Динамо Мх
 - : -
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 - : -
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